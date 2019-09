Momentul în care SUA au lansat 36 tone de bombe într-o „insulă infectată” a ISIS

Peste 36 de tone de bombe au fost aruncate pe insula aflată la sud de Mosul, potrivit unui oficial al Armatei Americane.

Oficialii americani spun că insula este o poartă de tranziție pentru luptătorii Statului Islamic, care face legătura dintre Siria și celelalte țări.

”Nu credem că se pot ascunde pe insulă. Încercăm să stabilim condițiile cu partenerul nostu în domeniul apărării pentru a continua să mențină stabilitatea în regiune”, a declarat generalul Eric T. Hill, potrivit Fox News.

Imagini din timpul bombardamentului au fost publicate pe Twitter, de un purtător de cuvânt, cu descrierea: ”Așa se vede atunci când @USAFCENT F15 și avioanele F35 aruncă 36.000 kg de bombe peste o insulă infectată a ISIS”.

Avioanele americane au dublat cantitatea de bombe care a fost stabilită, în urmă cu o lună, pentru lupta împotriva ISIS. În luna august, armata americană a aruncat peste 200 de bombe peste un grup terorist.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. ???????? هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn