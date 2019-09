Momentul în care atacatorul din Texas a fost împușcat. Ce spun martorii

Masacru în Statele Unite, soldat cu 7 morţi şi 19 de răniți. Un bărbat a furat o camionetă a serviciului poştal şi a tras la nimereală asupra localnicilor în oraşul Odessa, din Texas, până când a fost lichidat de poliţişti.

38 de astfel de atacuri armate s-au produs în acest an, în Statele Unite.

Momentul în care poliţiştii l-au împuşcat pe bărbatul care a înspăimântat două oraşe din statul american Texas a fost filmat.

Timp de două ore, el s-a plimbat între oraşe, trăgând la nimereală, din mers, asupra localnicilor care erau la cumpărături sau la plimbare. Poliţiştii au evacuat centrele comerciale pe tot traseul unde fusese observat atacatorul, pentru că nimeni nu ştia unde este.

Poliţist: „Totul s-a întâmplat foarte repede, situaţia a fost una în mişcare. Între Midland şi Odessa sunt aproximativ 32 de kilometri”.

Mărturiile sunt cutremurătoare.

Martor: „M-am uitat peste umăr şi am început să strig la soţul meu, strigam la el şi puteam spune doar "individul ăla, are o armă, e o armă acolo". Şi apoi (criminalul, n.r.) s-a uitat la mine. I-am văzut faţa. Am văzut arma aceea”.

Martor: „Am observat o femeie întinsă pe jos, în faţa unei maşini, o maşină aurie cu parbrizul spart, şi m-am gândit că a fost accidentată. Când m-am dus spre ea, am văzut că era deja moartă. M-am întors la maşină şi oamenii care se înghesuiau într-un colţ, plângând, mi-au spus să mă duc acasă pentru că e un trăgător pe stradă”.

Oamenii au încercat să se adăpostească. Prezentatorii unui post de televiziune cu sediul într-un mall erau în direct, în momentul în care criminalul a ajuns în apropiere.

Prezentatori TV:

„- Vedem oameni alergând prin mall în acest moment...

- Oh, se întâmplă ceva în partea asta.

- Nu ştim ce se...

- Sunt oameni care aleargă prin mall..

- Jay, cred că trebuie să plecăm.

- Putem vedea asta...?

- Jay, cred că trebuie să ieşim din emisie. Haide.

-OK, o să ieşim din platou pentru un minut, nu ştim ce se întâmplă...”

Totul a început la un control de rutină în trafic.

Michael Gerke, Poliția din Odessa: „Un poliţist de la Departamentul Siguranţei Publice a încercat să oprească o Honda aurie. A reuşit să tragă maşina pe dreapta şi a fost împuşcat de şofer”.

Zeci de oameni au ajuns la spital, unii răniţi, alţii speriaţi. Printre victime sunt trei poliţişti, dar şi un copil de aproape doi ani. După câteva ore de groază pentru localnici, criminalul a fost încolţit de poliţişti şi ucis în parcarea unui cinematograf.

„O, Doamne, se pregăteşte să tragă!

Lasă-te la pământ!”

Autorităţile nu au dat publicităţii identitatea atacatorului, dar au transmis că este vorba despre un bărbat alb, de aproximativ 30 de ani. Motivele atacului nu sunt cunoscute în acest moment.

