O tânără, victima unui atac misterios în timp ce plimba câinele pe stradă

O femeie din Statele Unite a fost înjunghiată pe stradă în timp ce plimba câinele.

Margery Magil, în vârstă de 27 de ani a fost înjunghiată de mai multe ori, în timpul unui atac, informează The Sun.

Potrivit autorităților, acesta n-ar fi fost o încercare de furt sau de agresiune sexuală. Tot oficialii au mai adăugat că Magil a fost înjunghiată în timp ce plimba câinele unei familii.

După atac, femeia a fost dusă imediat la spital, unde a fost declarată moartă.

Intern, 27, knifed to death while walking a dog in ‘random attack’https://t.co/7dvCCAcEir — The Sun (@TheSun) August 29, 2019

Mai mulți vecini au declarat că au auzit țipete în timp ce Margery era atacată.

Citește și Un constănţean şi-a înjunghiat iubita şi apoi a încercat să se sinucidă cu acelaşi cuţit

„Am ieșit afară cu soția mea și am văzut un câine pe stradă cu o lesă, dar nu era niciun om. Am știut că e ceva în neregulă. La puțin timp după, am văzut o tânără pe trotuarul din fața casei noastre care sângera”, a declarat un martor.

Bărbatul care a omorât-o pe Margery Magil a fost arestat. Cu toate acestea, nu se știe încă ce l-a motivat să comită atacul.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!