Uraganul Henri a atins ţărmul american şi ar putea lovi direct statul New York. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2012, când uraganul Sandy a lăsat în urmă 233 de morţi şi pagube uriaşe de aproape 70 de miliarde de dolari.

Fără legătură cu furtuna tropicală Henri, s-au produs inundaţii puternice în statul Tennessee. Bilanţul indică cel puţin 16 morţi şi zeci de dispăruţi.

Sunetul elicopterelor şi sirenelor răsuna la Waverly, în Tennessee, în timp ce echipele de salvare veneau în ajutorul sinistraţilor, după o furtună teribilă care a provocat viituri devastatoare.

Reprezentant autorități: ”A lovit năpraznic şi rapid, nu doar la Waverly, ci şi în întregul comitat."

Ape revărsate, maşini luate pe sus şi case distruse.

Între timp, New York-ul se pregăteşte să înfrunte uraganul Henri.

Guvernatorii statelor New York şi Connecticut au declarat stare de urgenţă, ceea ce înseamnă că pot primi ajutor de la Agenţia federală pentru managementul situaţiilor de urgenţă.

Andrew Cuomo, guvernator New York: "Suntem în proverbialul calm dinaintea furtunii, dar putem fi înşelaţi de cât de serioasă poate deveni situaţia. Furtuna tropicală Henri se îndreaptă spre statul New York şi apoi se va deplasa lent spre nord: Connecticut, Massachusetts, Rhode Island... Însă, când va lovi New York-ul ne aşteptăm să aibă forţa unui uragan de categoria 1".

500 de militari din Garda Naţională sunt activaţi pentru desfăşurare în Long Island şi valea râului Hudson.

Pe de altă parte, serviciul naţional meteo a emis avertizări pentru maree neobişnuit de înaltă în zonele de coastă din California, în comitatele Los Angeles şi Ventura. Dar, în Malibu, surferii nu au rezistat tentaţiei valurilor.