Momentul exploziei în care au murit trei oameni, provocată de un foc de artificii de Anul Nou. VIDEO

Un foc de artificii de Anul Nou, scăpat de sub control, a declanșat accidental o explozie violentă, care a împroșcat cu schije în toate părțile. Cel puțin trei oameni au murit și peste 20 au fost răniți, mulți dintre ei fiind în stare critică. Inclusiv copii.

Explozia s-a produs la o casă cu trei etaje, care are un garaj la nivelul inferior. Au fost sparte și geamurile locuințelor de peste drum.

Din cauza numeroaselor mașini și a mulțimii de pe stradă, echipajele de ambulanță au fost nevoite să facă triajul răniților la câteva case distanță de locul exploziei.

Honolulu, Hawaii - At least 2 dead, 22 injured in fireworks-related incident in Salt Lake-Aliamanu area.https://t.co/HZ7tuykkyw pic.twitter.com/eC8l7wSsfQ