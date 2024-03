Momentul dramatic în care o femeie este scoasă dintr-un TIR care atârnă în gol, pe marginea unui pod | FOTO

Carambolul cu mai multe vehicule s-a întâmplat puțin după prânz, a raportat afiliatul CBS, WLKY. Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville a declarat că două vehicule, o camionetă și un semitrailer comercial au fost implicate în accident. Două persoane dintr-unul dintre vehiculele implicate în coliziune au fost transportate la spital cu răni grave, au declarat polițiștii, scrie CBS.

A dramatic rescue from @loukyfire of a truck driver from the cab of this dangling semi on the Clark Memorial Bridge in Louisville. View from WLKY NEWSCHOPPER. @WLKY pic.twitter.com/ySxEXsHC4c