Momentele de groază prin care a trecut o femeie după ce a apelat la un stomatolog ”ieftin” din Turcia pentru fațete dentare

Femeia a apelat la un stomatolog turc care practica prețuri cu mult sub cele din piață, dar în cele din urmă s-a dovedit a fi o mare greșeală. Ea a călătorit la Istanbul pentru o intervenție stomatologică, plătind doar 3.000 de lire sterline pentru lucrare.

Din păcate Amanda a primit ceea ce a plătit, pentru că mama a doi copii a cheltuit ulterior peste 14.000 de lire sterline pentru a repara daune.

Deși ea solicitase coroane dentare, medicii stomatologi din Turcia i-au pilit dinții incorect și i-au montat fațetele dentare greșit.

Ea a spus pentru The Sun : „Am simțit că dinții nici măcar nu erau cum trebuie, dinții mei de dedesubt sufereau de dureri chinuitoare. A fost o durere pe care nu mi-am imaginat-o niciodată în viața mea”.

Turner a dezvăluit că după ce s-a întors din Turcia, timp de cinici zile a simțit ”un fel de șocuri electrice” care veneau din dinți.

