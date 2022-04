Clipe emoționante pe "Anfield". Fanii și-au manifestat sprijinul față de Cristiano Ronaldo, după ce fiul său a murit. VIDEO

În minutul 7 (n.r. - numărul care l-a consacrat pe Ronaldo) al meciului Liverpool - Manchester United, disputat pe "Anfield", în cadrul etapei a 32-a din Premier League, suporterii s-au ridicat și au apaludat în semn de solidaritate cu Cristiano Ronaldo.

All of Anfield stands to applaud in seventh minute. “Viva Ronaldo” from away section. YNWA from Kop.#MUFC pic.twitter.com/hWBWMuCiAl