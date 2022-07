Momente copleșitoare în Austria. Trupa The Rolling Stones a cântat alături de copii ucraineni

Muzicienii au invita pe scenă două coruri de copii ucraineni ca să cânte împreună hitul "You Can't Always Get What You Want" (n.r. - "Nu poți totdeauna, să obții ce dorești"). Cei 50.000 de spectatori i-au primit cu entuziasm.

După 60 de ani de activitate pe scenă, The Rolling Stones confirmă că încă sunt cei mai buni și au oferit cel mai grozav concert văzut și auzit vreodată în Viena, au scris cronicarii muzicali din capitala austriacă.

Dată publicare: 17-07-2022 18:43