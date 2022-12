Moment stânjenitor pentru premierul Marii Britanii. Ce l-a întrebat pe un om al străzii

Sunak a vizitat vineri un adăpost pentru oamenii care nu au locuință, potrivit Daily Mail.

În timp ce ajuta la servirea micului dejun, premierul a fost întrebat de un om al străzii dacă va rezolva problema economiei.

„Tocmai asta încerc să fac”, a răspuns liderul Partidului Conservator, înainte de a-l întreba pe bărbat dacă lucrează în afaceri.

El a răspuns: „Nu, sunt fără adăpost. De fapt, sunt o persoană fără adăpost, dar mă interesează afacerile, îmi plac finanțele - este bine pentru oraș atunci când finanțele merg bine și toți ne descurcăm bine, nu-i așa?”.

Când bărbatul a vorbit despre finanțe, Sunak a adăugat faptul că înainte de fi politician obișnuia să lucreze în domeniu.

Ulterior, l-a întrebat pe omul fără adăpost dacă ar vrea să lucreze în finanțe.

El i-a răspuns: „Da, nu m-ar deranja, dar mai întâi aș vrea să trec de Crăciun.”

Premierul l-a întrebat apoi ce va face în weekend, de Crăciun, iar bărbatul i-a spus că speră ca organzația de caritate care se ocupă de oamenii fără adăpost să îl ajute să își găsească un cămin temporar.

Recțiile nu au întârziat să apară după ce clipul video cu discuția dintre cei doi a ajuns în mediul online.

Vicepreședintele Partidului Labrurist, Angela Rayner, a distribuit clipul pe Twitter, însoțit de descrierea „Îngrozitor”.

Un alt deputat laburist, Bill Esterson, a spus că schimbul de replici a demonstrat că Sunak „este deconectat” de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în țară.

Ieri, Sunak a postat pe facebook o fotografie făcută în cursul vizitei sale, însoțită de cuvintele: „Pentru prea mulți oameni, oportunitatea de a sărbători Crăciunul într-un mediu cald și sigur nu este la îndemână. Cuvintele nu sunt sufficiente. Investim 2 miliarde de lire sterline pentru a oferi un acoperiș deasupra capului unora dintre cei mai vulnerabili oameni pentru a-i ajuta șă-și reconstruiască viața”.

"Are you sorting the economy out?"

"That's exactly what I'm trying to do," Rishi Sunak responds to a homeless man at a London shelter today while serving him breakfast

The PM says the government has pledged £2 billion to tackle homelessness and rough sleeping over three years pic.twitter.com/cQNcyeNeqh