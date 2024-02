Moment emoționant pentru regele Charles al III-lea. Monarhul a împărtășit un moment intim din viața lui | VIDEO&FOTO

Miile de felicitări și scrisori primite l-au emoționat profund pe regele Marii Britanii. Monarhul chiar a lăcrimat în momentul în care a citit mesajele sincere venite din partea oamenilor.

În urmă cu aproape trei săptămâni, pe 5 februarie, Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles suferă de cancer. Diagnosticul tragic al regelui a venit la puțină vreme după o operație de corectare a prostatei.

Monarhul Britanic a primit de atunci peste 7.000 de scrisori de oameni care îi doresc să se însănătoșească.

Printre cele mai amuzante scrisori primite de Charles al III-ea se numără una în care apare un câine care poartă un guler medicinal. Mesajul felicitării este „Regele Charles, cel puțin tu nu trebuie să porți un con!".

„Principalul lucru este familia", este un alt mesaj primit de Charles, conform People.

✉️ The King has had a chance to read a wide selection of the thousands of Get Well cards and letters that have been sent to Buckingham Palace since his diagnosis.

????️ Thank you to all those who have written in. pic.twitter.com/Ok7YGMb3h7