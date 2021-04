Moartea lui Daunte Wright. Momentul în care a fost împușcat din greșeală de o polițistă

În cursul unui control legat de plăcuţele de înmatriculare necorespunzătoare, o agentă "şi-a scos arma în locul Taser-ului", un pistol cu electroşoc, considerat a fi mai puţin letal decât o armă de foc, a declarat şeful poliţiei locale, Tim Gannon, vorbind despre o moarte "accidentală".

Pentru a-şi susţine afirmaţiile, el a prezentat înregistrarea tragediei de către camera pietonală a poliţiei.

În imaginile respective, agenţii sunt văzuţi cum îl scot pe tânăr din maşina sa şi îi pun cătuşe. El opune însă rezistenţă şi se aşează din nou în maşină. Poliţista poate fi auzită strigând "Taser, Taser" pentru a semnala că va trage. În schimb, se aude un foc de armă.

WARNING: GRAPHIC CONTENT — Police released body-camera footage of the fatal shooting of Daunte Wright, a Black man killed during a traffic stop in Brooklyn Center, Minnesota, on Sunday https://t.co/C3hNW7zLBk pic.twitter.com/Ra5fvvEJEt