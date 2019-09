Moarte şi devastare, în urma uraganului Dorian. 30 de victime în Bahamas, 5 în SUA

Bilanţul în urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 30 de morţi, iar autorităţile avertizează că bilanţul final ar putea fi unul cutremurător. Ajuns pe coasta americană, a lăsat în urmă inundaţii şi cel puţin 5 morţi.

În Bahamas, unde uraganul pe atunci de categorie maximă, cinci, a lăsat în urma distrugeri de neînchipuit, cel puţin 70.000 de oameni au nevoie imediată de ajutor umanitar.

După ce a distrus Bahamas, uraganul Dorian a ajuns în statele Carolina de Nord şi Carolina de Sud. Peste 200.000 de locuinţe au rămas fără energie electrică.

Furtuna tropicală a scăzut în intensitate pe măsură ce îşi continua înaintarea spre nord de-a lungul coastei americane.

„În această dimineaţă am aterizat cu elicopterul în câteva dintre insulele izolate. Am primit nişte coordonate din partea echipajului unui alt elicoper că trebuie să mergem în această insulă, unde am găsit aproape 150 de oameni izolaţi. Era dezastru. Toate casele erau la pământ, vegetaţia rasă de pe suprafaţa pământului. Oamenii ne-au povestit cum casele au căzut peste ei. Prioritatea noastră a fost să îi salvăm pe răniţi”, spune un membru al unei echipe de salvare.

Citește și GALERIE FOTO Fenomen bizar în Florida după trecerea uraganului Dorian. Care e explicația

Patrick Oppmann corespondent CNN: „Uraganul Dorian a venit aici şi a smuls acoperişul. Şi nu doar atât! Imaginaţi-vă ce putere a putut să aibă dacă a dărâmat zidul acesta de ciment.„

În regiunea Abaco, zona cel mai grav afectată de uragan, aproximativ 60 la sută dintre case au fost distruse.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!