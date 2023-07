Misterioasa dispariție a fostului ministru Qin Gang, considerat până acum un apropiat al președintelui Chinei, Xi Jinping

Demiterea lui Qin Gang, o figură cheie a regimului lui Xi Jinping, din funcția de ministru de externe al Chinei ar putea fi unul dintre cele mai mari scandaluri politice din ultimii ani - notează The Guardian.

Qin a petrecut doar șapte luni în această funcție, cel mai scurt mandat dintre toți cei care au ocupat această funcție, și a dispărut în mod misterios din peisaj luna trecută.

El a fost demis marți și a fost înlocuit cu Wang Yi, și încă nu a reapărut în public.

Epurările politice - dacă asta este ce i s-a întâmplat lui Qin - nu sunt rare în China. Mii de oficiali, inclusiv rivali politici de rang înalt ai lui Xi, au fost ținta unor campanii anticorupție sau au fost scoși din vizor - uneori la propriu, ca în cazul fostului președinte Hu Jintao, care a fost îndepărtat fizic de pe scaunul său la o reuniune a Partidului Comunist din Beijing anul trecut.

Qin a fost văzut ultima dată la o întâlnire cu oficiali străini la Beijing în 25 iunie 2023. Două săptămâni mai târziu, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a invocat motive de sănătate nespecificate pentru absența lui Qin de la o reuniune Asean care urma să aibă loc în Indonezia, iar după aceea absența sa nu a mai fost menționată, iar întrebările reporterilor străini au fost respinse.

Până acum, ascensiunea lui Qin a fost legată de apropierea sa de președintele Xi Jinping.

Săptămâna aceasta, Washington Times a citat un oficial neidentificat al administrației Biden, care a declarat că Qin nu era agreat de Ministerul chinez de Externe. Numirea sa în această funcție a fost văzută ca un salt înainte de alți candidați, iar analiștii spun că o cădere în dizgrație ar fi extrem de jenantă pentru Xi, a cărui judecată nu ar trebui să fie pusă la îndoială.

În ciuda absenței lui Qin timp de o lună, demiterea sa și numirea lui Wang în locul său par făcute în grabă. Reuniunea comitetului permanent, care decide schimbările de cabinet, a fost anunțată cu doar o zi înainte și există semne că revenirea lui Wang este doar temporară.

"Saga nu s-a încheiat", a declarat Wen-ti Sung, analist politic la Australian National University's Australian Centre on China in the World. "Cu siguranță miroase ca un aranjament temporar pentru a pune capăt unei stânjeneli suplimentare [cauzate de] însărcinarea lui Wang Yi cu ... întâlniri cu omologi străini, când îi lipsește titlul de ministru de externe".

Cine este Qin Gang

Qin s-a născut în orașul Tianjin din nord-estul țării în 1966 și este căsătorit și are un fiu, potrivit biografiilor publice.

El este membru al Partidului Comunist din 1998, la care a derat de la începutul carierei sale, când lucra la ambasada din Marea Britanie, primul din cele trei detașamente în această țară.

Între 2006 și 2014, el s-a făcut remarcat ca unul dintre diplomații autointitulați "războinici lupi" ai Chinei, în timpul a două perioade în care a fost purtător de cuvânt al ministerului.

Într-un profil pentru revista Foreign Policy, Melinda Liu a scris: "Unii dintre noi, cei din corpul de presă care îl cunosc pe Qin de ani de zile, au văzut în el un jucător abil și viclean... care știe cum să se plieze pe vântul predominant de la Beijing."

Din 2011 până în 2018, Qin a fost director al departamentului de informații al ministerului de externe și apoi al departamentului de protocol, unde se crede că s-a apropiat de Xi în calitate de consilier care organiza călătoriile liderului și îl însoțea.

Qin a petrecut câțiva ani ca ministru adjunct și apoi ca viceministru al afacerilor externe, apoi, la mijlocul anului 2021, a primit rolul său de cel mai înalt profil de până acum, cel de ambasador în SUA.

La șase luni de la sfârșitul președinției Trump, încă adâncită în pandemie și pe fondul sancțiunilor în curs de aplicare, relațiile cu Washingtonul erau la pământ. Qin părea hotărât să repare relația SUA-China, despre care a spus că este cea mai importantă pentru China.

Întrebat care este misiunea sa în calitate de ambasador, el a răspuns: "Să nu le stricați".

Pe parcursul celor 17 luni în care a ocupat această funcție, Qin - a cărui experiență se referea mai mult la relațiile din Europa de Vest decât la cele americane - și-a construit reputația de ”războinic lup”. În primul său interviu, el a acuzat guvernul Taiwanului că dorește să obțină independența, avertizând că acest lucru ar duce probabil la un conflict militar între SUA și China, și a apărat represiunea împotriva uigurilor din Xinjiang.

Potrivit Politico, accesul lui Qin ar fi fost limitat doar la câteva personalități americane de rang înalt, așa că a pivotat către nivelurile inferioare ale guvernului, călătorind prin țară.

Povestea de la ambasadă, chiar și la începutul [anului 2022], a fost că Qin Gang nu prea era văzut de oficialii americani și, prin urmare, ”își petrecea timpul la nivel subnațional... mergând să viziteze primari și guvernatori", a declarat pentru Politico în noiembrie Bonnie Glaser, directorul programului pentru Asia de la German Marshall Fund, cu sediul în SUA, Bonnie Glaser.

În sistemul de guvernare al Chinei, ministrul de externe este un executant de politici, nu un proiectant de politici, dar este totuși un rol foarte vizibil și concentrat pe plan internațional.

În primele sale șase luni, Qin a făcut un turneu în lumea post-pandemică și a găzduit o mulțime de demnitari și oficiali străini la Beijing. A fost în prim-plan în apărarea Chinei în timpul poveștii ”balonului spion” și a făcut presiuni pentru ca China să fie văzută ca un potențial pacificator în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Qin rămâne deocamdată în Consiliul de Stat, ceea ce nu a făcut decât să alimenteze și mai mult speculațiile.

Zvonurile au inclus o luptă pentru putere cu Wang, o gafă politică în timpul sau în jurul unei întâlniri cu secretarul de stat american, Antony Blinken, în săptămâna dinaintea dispariției lui Qin, sau faptul că a fost compromis de serviciile de informații străine.

Au existat acuzații privind o aventură cu o prezentatoare de televiziune care, de asemenea, nu a mai fost văzută în public de când a postat un tweet care includea o fotografie cu ea intervievându-l pe Qin la 11 aprilie, dar analiștii spun că o aventură nu ar declanșa în mod normal o epurare politică de una singură.

Nu a fost anunțată nicio anchetă și este încă posibil ca dispariția lui Qin să fie legată de sănătate sau să fie marginalizat până la insignifianță, la fel ca un alt fost purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Zhao Lijian.

"Dar există indicii că Qin are mult mai multe probleme decât atât", a scris miercuri James Palmer, editorul Foreign Policy, remarcând ștergerea referințelor la Qin de pe site-urile guvernamentale. "Caracterul brusc al înlăturării lui Qin - chiar dacă este normal într-un sistem politic precum cel chinezesc - poate indica faptul că a fost măturat în shuanggui, sistemul de interogare extrajudiciară al Chinei pentru membrii PCC care sunt considerați suspecți din punct de vedere politic."

Sursa: The Guardian Etichete: , , , Dată publicare: 27-07-2023 09:54