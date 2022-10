Motivul pentru care fostul președinte chinez Hu Jintao a fost dat afară de la congresul Partidului Comunist

Hu a fost luat pe sus, din prezidiu, unde statea chiar lângă actualul președinte, Xi Jin ping.

Ieșirea din scenă a fostului președinte chinez Hu Jintao a fost cel mai dramatic moment de la Congresul partidului comunist chinez, care i-a conferit un al treilea mandat lui Xi Jinping.

Noi imagini filmate de Channel News Asia, dar difuzate abia la câteva zile după incident, surprind aproximativ un minut de manevre discrete, la masa prezidiului, înainte ca doi consilieri să apară și să-l scoată afară din sală pe fosul președinte Hu Jintao, care avea loc chiar lângă Xi Jinping.

