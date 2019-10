Miss Iran se teme că ar putea fi ucisă în țara natală. ”Guvernul meu este terorist”

Bahareh Zare Bahari, în vârstă de 31 de ani, a fost arestată pe aeroportul din Manila, pe data de 17 octombrie, după ce Iranul a dat alertă roșie Interpolului. Femeia a fost arestată sub acuzația că ar fi atacat un cetățean iranian, în Filipine, potrivit Fox News.

”Singurul motiv pentru care a fost reținută pe aeroport a fost din cauza alertei date pe numele ei. Noi nu o numim chiar detenție, doar că nu poate intra pe teritoriul țării”, a declarat Markk Perete, oficial în Justiție, din Filipine.

Bahareh studiază medicina dentară în Filipine, încă din anul 2014 și a declarat pentru The Telegraph că acuzația de agresiune este ”o mare minciună”.

Femeia spune că este o țintă a guvernului iranian, din cauză că militează pentru drepturile femeii. Aceasta spune că a decis să plece din Iran din cauza oportunităților limitate pe care le au femeile acolo.

”Sunt împotriva guvernului meu. Guvernul meu este terorist. Voi încerca întotdeauna să vorbesc cu oamenii prin canalele media”, a mai spus Bahari, pentru philstar.com.

Miss Bahare Z Bahari

She is a dentist and social activist; Fan of prince Reza Pahlavi, leader of Iran opposition.

Islamic regime want arrest her with fake docs, that they maked for her.#SaveBaharBahari @UNHumanRights@ir_humanrights @INTERPOL_HQ @amnestyusa @SecPompeo @hrw pic.twitter.com/1HcOLKLYLC