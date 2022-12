Miracol pentru o mamă zdrobită de durere. A crezut că fiul ei a murit în urmă cu 12 ani, dar a aflat că acesta trăiește

În urmă cu 12 ani, Nicholas, fiul femeii, a ajuns pe patul de spital după ce a făcut autostopul în Franța și în Spania. Din acel moment, mama lui nu a mai auzit nimic despre el, potrivit Mirror, care citează The Herald.

Pentru că a trecut atât de mult timp, iar lumea întreagă a fost nevoită să se confrunte cu pandemia de Covid-19, Joyce Curtis a crezut că fiul ei a murit.

"Având în vedere pandemia de Covid-19 și tot ce s-a întâmplat din cauza ei, am crezut că a murit. M-am întristat", a mărturisit femeia.

Miracolul s-a produs în luna decembrie a acestui an, când femeia a primit un telefon prin care a fost informată că Nicholas este în viață și că se află într-un spital din sudul Franței.

"Când am primit apelul în care mi s-a spus că este în viață, am intrat în stare de șoc. Tot ce am făcut a fost să plâng toată ziua. Practic, pentru mine, aceasta a fost Crăciunul, mai ales că soțul meu a murit în iunie. Totul seamănă cu filmul 'Miracle on 34th Street'. E un miracol", a declarat femeia.

"Mă resemnasem cu faptul că a murit. Chiar am crezut asta și cred că toată lumea a gândit la fel", a mai spus ea.

Nicholas a părăsit Glasgow, orașul său natal, la începutul anilor 2000, pentru a călători în Europa, după ce și-a pierdut slujba de tâmplar.

I-a spus mamei sale că făcuse autostopul, iar Joyce era convinsă că fiul ei a dus o viață grea pe străzile Parisului.

În 2009, ea a decis să-l dea dispărut, deoarece nu mai auzise nimic despr el "de multă vreme".

Un an mai târziu, Joyce a fost contactată de consulatul britanic de la Paris care a informat-o că Nicholas a fost internat într-un spital din Franța.

Imediat, femeia și soțul ei s-au urcat în avion și au mers la Paris. Era pentru ultima oară când Joyce Curtis avea să-și vadă fiul.

"Eu și soțul meu am fost să-l vizităm și m-am simțit atât de bine să-l văd", și-a reamintit Joyce Curtis.

Ea a crezut că fiul său va fi transportat în Scoția în scurt timp, așa cum stabilise cu francezii. Din păcate, din motive necunoscute, acest lucru nu s-a întâmplat.

"Îl așteptam acasă, la Glasgow, la o anumită oră. Lucram la Southern General Hospital în acel moment.

Când l-am vizitat în Franța, i-am cumpărat niște pantofi și chestii de genul ăsta, ca să poată avea haine cu care să călătorească spre casă. Eu așteptam la serviciu. Dar el nu a ajuns niciodată acasă.

Îmi amintesc că în acea zi ploua. Am sunat la fiecare aeroport pentru a vedea dacă a urcat într-un avion, dar nimic", a mărturisit femeia.

Pe 19 decembrie 2022, Joyce a fost sunată de cei de la consulatul britanic din Paris. Femaia a fost anunțată că Nicholas trăiește. El se afla internat într-un alt spital.

"Am vorbit cu el la telefon. Pare sănătos. L-am întrebat: "Vii acasă, Nikky?". Și el a spus "Da". Nu îmi pot imagina prin ce a trecut. Trebuie doar să-l duc acasă", a afirmat Joyce.

Nicholas plănuiește acum să se întoarcă acasă, dar Joyce este dornică să călătorească în Franța pentru a-l vedea.

"Până nu-l aduc acasă, nu-mi fac speranțe", a spus ea.

Sursa: Mirror Dată publicare: 27-12-2022 21:30