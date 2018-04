Ministrul britanic de interne a demisionat după criticile opoziției privind criza imigranților din Caraibe

Guvernul May şi în special Rudd au fost în ultimele două săptămâni ţintele criticilor opoziţiei, pe fondul unei crize legate de situaţia imigranţilor originari din Caraibe.

Lunea trecută, ministrul de interne anunţase că guvernul britanic va acorda compensaţii unora din imigranţii caraibieni al căror statut a fost considerat ilegal după decenii de şedere în Regatul Unit şi va renunţa la taxele solicitate până acum acestora pentru acordarea cetăţeniei. Cei cunoscuţi sub denumirea generică de migranţi "Windrush" (după numele unei nave legate de primul val important de imigranţi din Caraibe din perioada postbelică) fuseseră solicitaţi de Regatul Unit să suplimenteze forţa de muncă, în perioada 1948-1971. Unora dintre ei li s-au solicitat ulterior documente pe care nu fuseseră obligaţi să le păstreze, iar unii au fost ameninţaţi cu deportarea.

Theresa May to Amber Rudd:

-Under you HO has been working firm but fair immigration policy.

Hostile environment lives on pic.twitter.com/Tz4ZttQunZ