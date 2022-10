Militarii ruși, întâmpinați cu pâine și sare la sosirea în Belarus | VIDEO

Sosirea militarilor ruși pe teritoriul belarus pare a fi motiv de sărbătoare. Ministerul belarus al Apărării a publicat imagini cu noul val de soldați ai Kremlinului care au poposit în țara vecină. Astfel, aceștia au fost întâmpinați cu pâine și sare pe terenul de antrenament, notează Ukrainska Pravda.

"Primele convoaie de militari ruși din cadrul grupării regionale de forțe au sosit în Republica Belarus", a precizat ministerul, adăugând că misiunea lor este "exclusiv de a consolida protecția și apărarea frontierei".

Such a poor quality show. Russian soldiers arriving in #Belarus are greeted with bread and salt - and with cameras, obviously. One of them says: “I will pay back for this piece of bread!”

No, thank you. Just leave my country at once. pic.twitter.com/aimrIGbNBy