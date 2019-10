Mike Pence: SUA şi Turcia au ajuns la un acord privind o încetare a focului în Siria

Mike Pence a precizat că după obţinerea acestui acord, Donald Trump nu va mai impune noi sancţiuni asupra Turciei. În plus, după instituirea unui armistiţiu permanent, vor fi abrogate şi sancţiunile existente.

Pence announces that the US and Turkey have reached a deal to suspend the Turkish military offensive in Syria https://t.co/uaMYrU0ayZ pic.twitter.com/tVtujxQemO