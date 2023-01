Michael Flatley, starul dansului irlandez, a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer

Michael Flatley, starul dansului irlandez cunoscut inclusiv publicului din România pentru spectacolul „Lord of the Dance”, a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer şi a suferit deja o intervenţie chirurgicală, informează The Guardian.