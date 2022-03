Mesajul transmis de Academia Americană de Film după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

Smith a urcat pe scenă în timpul ceremoniei de duminică seară, la Los Angeles, şi l-a pălmuit pe Chris Rock după ce actorul a făcut o glumă despre Jada Pinkett Smith.

„Academia nu acceptă violenţa sub nicio formă. În această seară suntem încântaţi să sărbătorim câştigătorii noştri a 94-a premii Oscar, care merită acest moment de recunoaştere din partea colegilor lor şi a iubitorilor de film din întreaga lume”, a transmis Academia, conform news.ro.

#Oscars | Will Smith Slaps Chris Rock In The Face On Oscars Stage After Jab At Wife Jada Pinkett Smith’s Appearance https://t.co/6TZkI48QNh pic.twitter.com/ibpffmh2Mc