Mesajul lui Donald Trump pentru Rusia, Siria și Iran, care „ucid mii de civili nevinovați”

Acolo, forţele celor trei ţări şi-au intensificat bombardamentele începând cu jumătatea lunii decembrie, transmite AFP.

„Rusia, Siria şi Iranul ucid sau sunt pe punctul de a ucide mii de civili nevinovaţi în provincia Idlib. Nu faceţi asta!'', a scrie Trump pe Twitter, salutând Turcia care ''lucrează din greu pentru a stopa acest carnagiu''.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.