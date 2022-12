Mesajul lui Biden pentru Zelenski înainte de vizita la Washington. Cei doi lideri vor discuta despre încheierea războiului

Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a declarat la CNN că Joe Biden consideră că războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă.

"Sper că ai un zbor bun, Volodimir. Sunt încântat să te primesc aici. Avem multe de discutat", a scris preşedintele Joe Biden pe contul de Twitter, împărtăşind postarea pe care liderul ucrainean o făcuse, la rândul său, pe Twitter ceva mai devreme şi în care anunţa că este în drum spre Statele Unite.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb