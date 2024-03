În ce zonă din organism a fost detectat cancerul în cazul prințesei de Wales. „Știm că este acolo”

Catherine a mărturisit că urmează un tratament preventiv de chimioterapie, după ce testele medicale făcute în urma intervenției chirurgicale abdominale suferite au indicat prezența cancerului. În mesajul video spune că vestea a fost „un șoc uriaș”, dar păstrează un ton pozitiv: „Sunt bine și mai puternică, pe zi ce trece”.

Prințesa de Wales a Marii Britanii: „În ianuarie, am fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea este non-canceroasă. Operația a fost un succes, dar testele efectuate după operație au indicat prezența cancerului. Prin urmare, echipa mea medicală a recomandat că ar trebui să urmez chimioterapie preventivă şi acum mă aflu în primele etape ale acestui tratament. Vestea a fost un șoc uriaș. Eu și William am făcut tot ce am putut pentru a procesa și a gestiona această situație în privat, de dragul tinerei noastre familii”.

Prințul Harry și soția să Meghan i-au transmis cumnatei lor un mesaj de susținere. Și nu au fost singurii.

Catherine are „dragostea și sprijinul întregii țări”, a spus la rândul său premierul britanic și a lăudat „curajul extraordinar” al ducesei de a dezvălui diagnosticul.

Mesajul video de două minute înregistrat miercuri la Castelul Windsor a fost urmărit de zeci de milioane de oameni. Soția prințului William a spus că este „bine” și „devine mai puternică în fiecare zi”, după ce a început ședințele de chimioterapie, la sfârșitul lunii februarie. Potrivit palatului Buckingham, Regele Charles este mândru de Catherine, pentru curajul ei de a vorbi despre tratamentul pentru cancer.

Dr. Monica Avila, medic oncolog ginecologic Moffitt Cancer Center: „Deși nu știm ce tip de cancer a avut, știm că este în zona abdominală. Mai știm că a fost, citând, o intervenție chirurgicală de succes. Așadar, orice boală ar fi fost acolo, presupunem că a fost îndepărtată optim. Însă primește acum tratamentul preventiv de chimioterapie, pentru eliminarea oricăror celule canceroase microscopice care ar fi putut rămâne în urmă”.

Cel mai probabil, Catherine nu va participa la slujba din duminica Paștelui Catolic de la Windsor, la sfârșitul săptămânii viitoare. Mulți anticipau că va fi primul angajament oficial al prințesei, după operația din ianuarie.

Prințesa de Wales a Marii Britanii: „În această perioadă, mă gândesc și la toți cei ale căror vieți au fost afectate de cancer. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri!”.

