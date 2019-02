Mesaje cu "Asta e casa voastră", lipite pe mașinile de gunoi, la Londra. Cui sunt adresate

Autoritățile locale din cartierul londonez Tower Hamlets au lansat o campanie prin care le cereau celor 41.000 de locuitori, originari din state membre ale Uniunii Europene, să-și asigure statutul lor de cetățeni, după Brexit.

Afișe cu mesajul "Ești unul dintre cei 41.000 de cetățeni UE care locuiește în Tower Hamlets? Aceasta este și casa ta" au fost lipite pe mașinile de gunoi care circulă prin cartier, scrie Daily Mail.

Actorul de comedie Milo Edwards a fotografiat unul dintre camioane și a scris pe Twitter: 'Acum, spuneți dacă sunt eu nebun, dar poate că mașinile de gunoi nu sunt cel mai bun loc pentru afișele cu mesajul "cetățeni UE, aceasta este casa voastră".

now, call me crazy, but maybe the garbage trucks weren’t the best place for the “eu citizens, this is your home!” ads pic.twitter.com/oH71Ln8sNB