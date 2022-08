Meghan Markle a împlinit 41 de ani. Ce mesaj i-au trimis Prințul William și Kate Middleton

Prințul William și ducesa Kate Middleton au fost primul cuplu din Familia Regală a Marii Britanii care a postat un mesaj pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a ducesei de Sussex, informează Daily Mail.

Astfel, pe contul de Twitter al ducilor de Cambridge a fost postat mesajul „Îi dorim la mulți ani ducesei de Sussex!”, însoțit de o imagine cu Meghan Markle de la festivitățile jubileului reginei, din iunie 2022.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1