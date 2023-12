Masacru comis accidental de armată. Cel puţin 85 de civili au fost ucişi de o dronă în Nigeria

Este unul dintre cele mai mortale atacuri aeriene militare din această ţară, notează AFP marţi.

Preşedintele Bola Ahmed Tinubu a ordonat marţi deschiderea unei anchete după ce armata a recunoscut că una dintre dronele sale a lovit accidental satul Tudun Biri în timp ce locuitorii săi celebrau o sărbătoare musulmană.

Armata nu a precizat numărul victimelor, însă unii locuitori au declarat că au fost ucise 85 de persoane, dintre care mulţi copii şi femei.

"Biroul pentru zona de nord-vest a primit informaţii de la autorităţile locale conform cărora 85 de trupuri au fost înhumate până în prezent, în timp ce căutările continuă", a informat Agenţia naţională pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (NEMA) într-un comunicat.

The Chief of Army Staff, Lt. Gen. Taoreed Lagbaja, is currently in Kaduna to visit Tudun Biri village, where a Nigerian Army drone strike occurred on Sunday night during a gathering of villagers observing Maulud festivities. pic.twitter.com/4u8e3pkW4Z