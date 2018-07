Mărturisile copiilor salvați din peștera din Thailanda. Ce și-au dorit cel mai mult. VIDEO

Într-o nouă înregistrare video, copiii aflați pe patul de spital le-au mulțumit scafandrilor, medicilor și salvatorilor, transmițându-le că se simt din ce în ce mai bine, potrivit Daily Mail.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, le-au mărturisit jurnaliștilor care au fost preparatele pe care ar fi dorit să le mănânce cât au fost blocați în peșteră, scrie Daily Mail.

„Mulțumesc mult că m-ați salvat. Mă simt mult mai bine acum”, a declarat Prajak Sutham.

All of the boys that were rescued from #ThamLuang cave speak to the camera and say that they are in good health. Doctors say they will be discharged on Thursday but need to rest at home #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand pic.twitter.com/NdRIExnSc2