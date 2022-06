Totul s-a petrecut într-o zonă aglomerată, cu magazine și terase, populară printre localnici și turiști.

Șoferul, un bărbat de 29 de ani, a fost arestat. Deocamdată nu este clar dacă a fost un accident sau un atac deliberat. Printre martorii îngroziți s-au aflat și câțiva români.

Totul s-a petrecut dimineața, în jurul orei 10:30, pe o stradă aglomerată cu multe magazine și terase, din vestul Berlinului.

Martorii spun că mașina a virat brusc de pe șosea, a intrat pe trotuar, unde a lovit mai mulți trecători și s-a izbit de vitrina unui magazin de cosmetice.

Româncă: „Lumea a fost șocată. O zonă foarte centrală, cu multe magazine, foarte mulți turiști.”

A murit, potrivit cotidianului german Bild, o profesoară, care era în zonă cu un grup de elevi. Cel puțin cinci dintre cei răniți sunt în stare gravă.

Am văzut o persoană decedată în mijlocul străzii, acoperită. Era acolo unde noi am luat cina, aseară. Am văzut și o femeie luată cu ambulanța. Apoi, păreau că încearcă să resusciteze pe altcineva.

Actorul american John Scot Barrowman era într-un magazin din apropiere când a auzit zgomotul afla la fata locului.

John Scot Barrowman: „Puteți vedea în spatele meu, este multă poliție. Vin și alte mașini de poliție, elicoptere... Sute de membri ai serviciilor de urgență…”

Adrian Sorin Mirea, locuitor Berlin: „Este una dintre zonele Berlinului foarte frecventată de turiști. Este în apropiere de principala arteră comercială de lux a Berlinului, în apropiere de celebra biserică, parțial dărâmată.”

Violeta Ramona Brăileanu, locuitor Berlin: „Întotdeauna sunt foarte mulți oameni acolo, e zona bine securizată de polițiști, chiar și îmbrăcați în civil.”

Mai ales că incidentul s-a petrecut aproape de principalul district comercial, scena atacului de la târgul de Crăciun, din 2016, când șoferul unui camion a intrat în mod deliberat în mulțime și a ucis 11 oameni.

Acum, potrivit martorilor, suspectul a încercat să fugă după incident, dar a fost prins.

Thilo Cablitz, purtător de cuvânt al Poliției din Berlin: „Șoferul vehiculului a fost reținut, întâi, de trecători, apoi arestat imediat de poliției. Este chestionat în privința faptelor în acest caz. Desigur și el este sub impresia celor petrecute.”

Șoferul are 29 de ani și dublă cetățenie, germană și armeană.