Mărturiile localnicilor după cutremurul de 4,8, care a zguduit orașul New York. Nu sunt victime, ci doar pagube materiale

Din fericire, nu sunt victime, ci doar pagube materiale.

Seismul, care a durat aproximativ 20 de secunde, a fost resimțit inclusiv la peste 320 de kilometri depărtare de epicentru.

Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York: „Milioane de oameni din New York au simțit efectele unui seism cu magnitudinea de 4,8 pe scara Richter. Epicentrul a fost în centrul statului New Jersey, la aproximativ 60 de kilometri vest de Manhattan. L-am resimțit și noi aici, în Albany (capitala statului New York), alții l-au resimțit în Long Island și în întreg statul New York, precum și pe Coasta de Est”.

Oamenii au primit mesaje pe telefon și au fost sfătuiți să rămână în case și să apeleze serviciul de urgență în cazul în care sunt răniți. Seismul, de o amploare neobișnuită pentru nord-estul Statelor Unite, a dus la oprirea temporară a traficului aerian pe unele aeroporturi. Din Philadelphia până în New York, locuitorii au fost rugați să rămână vigilenți în cazul unor eventuale replici.

Eric Adams, primarul orașului New York: „Cutremurele nu au loc zilnic în New York, așa că acest lucru poate fi extrem de traumatizant”.

Mai multe locuințe din orașul Newark, aflat la 50 de kilometri de epicentru, au fost evacuate după ce au fost raportate daune materiale.

Newyorkezi: „Pozele de pe pereți se mișcau. Am vorbit și cu fiica mea, care locuiește la granița dintre Massachusetts și Connecticut, și au simțit și ei seismul. / Clădirea s-a cutremurat și am crezut că tavanul se va prăbuși”.

Zachary Iscol, comisar, managementul situațiilor de urgență din orașul New York: „Probabilitatea unor replici rămâne scăzută, dar rămânem vigilenți și le cerem tuturor să rămână vigilenți”.

Cutremurul de vineri după-amiază este al treilea cel mai puternic resimțit în nord-estul Statelor Unite în ultimii 50 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: