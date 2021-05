Mărturii de la bordul avionului deturnat duminică în Belarus. ”Adevărul e că doar voiau să aresteze pe cineva”

După verificări, ministerul de Externe anunță că nici un român nu se afla în avionul care a fost deturnat duminică în Belarus.

Dar România, la fel ca alte ţări europene, şi Statele Unite, condamnă modul în care o cursă comercială, ce zbura pe o rută internă a Uniunii Europene, a fost forţată să aterizeze, la Minsk, sub pretextul unei ameninţări cu bombă. Un scenariu demn de un film Bond, ticluit pentru arestarea unui jurnalist dizident.

Parcă pentru a-și menține scenariul, autoritățile de la Minsk, au întârziat luni decolarea unui avion Lufthansa către Frankfurt, tot pe motivul unei alerte de securitate. Aeronava a fost percheziționată, iar pasagerii, verificați din nou.

Plecat din Atena, avionul RyanAir se pregătea să coboare spre Vilnus, Lituania, când a fost forţat să aterizeze la Minsk, escortat de un Mig 29 al forţelor militare belaruse. Preşedintele Alexander Lukaşenko a dat personal ordinul pentru această întoarcere forţată din drum a aeronavei comerciale - după o pretinsă alertă cu bombă. Mobilul real era debarcarea jurnalistului şi activistului belarus Roman Protasevici, aflat la bord.

În cele din urmă cursa RyanAir şi-a continuat drumul, ajungând la Vilnius cu o întârziere de peste şapte ore.

Pasager: "Tocmai veniseră. Cred că, în primul rând, l-au dat jos din avion pe tipul acela, apoi au început să debarce toţi pasagerii.”

Pasager: "Ei pot pretinde că e o alertă cu bombă, să-ţi oprească avionul, dar, cu siguranţă, a fost o minciună. Au adus câini acolo doar ca o acoperire pentru alerta pretextată, adevărul e că doar voiau să aresteze pe cineva."

Ingrida Šimonytė, premier Lituania: ”Este un act de terorism fără precedent împotriva cetăţenilor UE şi ai altor ţări.”

Svetlana Tsikhanouskaya, liderul opoziției din Belarus: „De acum încolo, nici o persoană care călătorește deasupra Belarusului nu are garanția unui zbor sigur.”

Şase pasageri au rămas la Minsk: jurnalistul arestat, prietena acestuia, dar şi patru membri ai KGB, serviciul de securitate din Belarus, care ar fi creat diversiunea alertei cu bomba, folosită drept pretext.

Incidentul a stârnit un noian de reacţii de indignare şi condamnare vehementă.

Adina Vălean, Comisarul Transporturilor: „Este inacceptabil ca în condiţii de pace să ai o astfel de experienţă de la un vecin, în spaţiul aerian. Lucrurile nu pot rămâne aşa. Uniunea Europeană va da o recomandare de ocolire a spaţiului aerian Belarus, este un semnal foarte puternic că nu avem încredere că această ţara poate asigura siguranţa zborurilor care survolează teritoriul lor.”

"Acest comportament ilegal şi scandalos va avea consecinţe", a declarat şefa Comisiei europene, Ursula von der Leyen. Și secretarul de stat american Antony Blinken a denunţat un "act şocant", declarând că administraţia Biden va stabili cu partenerii săi europeni următorii paşi.

Lidera opoziţiei din Belarus a fost ea-insasi silită să ia calea exilului în Lituania, anul trecut.

Svetlana Tsikhanouskaya, liderul opoziției din Belarus: ”Un avocat încearcă să ia legătura cu jurnalistul arestat, sunt sigură că acesta se afla într-o situaţie îngrozitoare. Sunt convinsă că e torturat pentru că ştie multe informaţii.”

Roman Protasevici este co-fondator al canalului NEXTA, platforma pe care adversarii lui Lukașenko distribuie informații și anunţa când sunt organizate demonstrații antiguvernamentale. În 2019, a fugit din țară, însă a continuat să critice regimul lui Lukașenko din exil, în Lituania. KGB-ul din Belarus l-a trecut pe Roman Protasevici pe lista teroriștilor şi, dacă va fi acuzat și condamnat pentru terorism, riscă pedeapsa cu moartea.

Protasevici era pe radarul KGB încă din adolescenţă, când a fost exmatriculat atât din liceu cât şi din facultate, pentru participare la proteste anti-regim.

Sfidătoare, Rusia - aliata tradiţională a regimului Lukashenko, acuza Occidentul de ipocrizie.

Alena Kudzko, Director of the GLOBSEC Policy Institute: ”Lukashenko transmite foarte clar mesajul că nu-i pasa de comunitatea internaţională, de normele şi regulile ei. Singura şansă lui şansă de a rămâne la putere este să-şi vâneze oponenţii prin orice mijloace. În plus, are sentimentul că e mai presus de lege, că scapă nepedepsit. Sancţiunile de anul trecut nu l-au prea afectat.”

Zeci de oficiali din Belarus, inclusiv președintele Lukașenko, sunt deja sub regimul unor sancțiuni impuse de Uniunea Europeană - inclusiv interdicții de călătorie și înghețarea activelor, ca răspuns la represiunea asupra oponenţilor.