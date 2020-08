Mărturia unui jurnalist bătut în Belarus: "Nu am trecut niciodată prin așa ceva". Țările care cer alegeri "libere și corecte"

Într-o declarație comună, cei trei șefi de guvern din țările baltice au cerut Belarusului noi alegeri "libere și corecte", cu observatori internaționali.

Protestele au izbucnit după ce președintele Lukașenko și-a proclamat victoria cu peste 80 la sută din voturi, în urma scrutinului prezidențial de duminică trecută, contestat puternic. Și astăzi, mii de oameni au manifestat în capitala belarusă, Minsk!

Susținătorii opoziției s-au adunat pentru funeraliile unui protestatar care a murit în cursul demonstrațiilor de zilele trecute, de la Minsk. Oamenii au lăsat candele aprinse și flori lângă stația de metrou unde s-a stins prima victimă cunoscută de la izbucnirea mișcării de protest.

Din exil, în Lituania, lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a îndemnat la continuarea demonstrațiilor pașnice, dar și a grevelor din marile întreprinderi industriale, până la înlăturarea regimului Lukașenko.

Svetlana Tihanovskaia: "Vă rog, nu stați deoparte! Vocile noastre trebuie auzite! Situația e critică, privesc cu durere la ce s-a întâmplat în țara noastră în ultimele zile. Pentru mine, și sunt sigură că pentru fiecare dintre noi, cei care dorim schimbarea, viața oamenilor este cea mai prețioasă. Trebuie să oprim violența pe străzile orașelor Belarusului.

Fred Pleitgen, Minsk: La Minsk, au fost scene cu adevărat remarcabile. Oamenii au venit în marş până aici, în faţa parlamentului. I-au întâmpinat scutierii, care, însă, nu i-au atacat pe protestatari. Din contră, au lăsat scuturile jos, iar oamenii i-au îmbrăţişat. Cu siguranţă a fost un moment emoţionant pentru mulţi dintre cei aflaţi aici. Cei care s-au adunat aici au dat dovadă de mult curaj, pentru că în ultimele zile forţele de ordine au reprimat cu brutalitatea demonstraţiile şi mii de oameni au fost arestaţi

Umiliţi, bătuţi şi torturaţi, belaruşii eliberaţi din închisori au vorbit despre infernul prin care au trecut. De acelaşi tratament au avut parte şi cetăţeni străini... Printre aceştia câţiva jurnalişti polonezi care au încercat să filmeze în timpul protestelor de zilele trecute.

Kacper Sienicki: Am fost trântiți la pământ, cu fața într-o parte, mâinile legate la spate și a început tortura. Am fost loviți, bătuți, interogați în toate felurile posibile.

Witold Dobrowolski, jurnalist din Polonia: Ca jurnalist, chiar și fără acreditare, nu am mai trecut niciodată printr-o asemenea situație, să fiu vânat, luat pe sus de pe stradă, bătut. Am fost la demonstrațiile EuroMaidan-ului, la Kiev, dar nu se compară cu ce am pățit aici.

Alexander Lukașenko este la putere în Belarus din 1994, dar rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică trecută - care, conform datelor oficiale, i-au dat o victorie de peste 80 la sută - este contestat, inclusiv de Uniunea Europeană și Statele Unite. Miniștrii de externe din UE au ținut o video-conferință de urgență și anunţa sancțiuni pentru oficialii belaruși, responsabili "de violență și falsificare".