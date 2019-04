Mărturia unei familii care a scăpat din atacurile din Sri Lanka: „Lenea ne-a salvat”. VIDEO

Julian Emmanuel, în vârstă de 48 de ani, era cazat împreună cu soția sa și cu cei doi copii la Hotelul Cinnemon, unde un terorist s-a aruncat în aer.

„Am fost cam leneși și ne-am trezit târziu. Eram la etajul 9, iar micul dejun se lua la subsol, acolo unde a explodat și bomba. Deci am fost foarte norocoși. Totul este în mâinile lui Dumnezeu”, a spus Julian.

Familia a fost evacuată și a stat în fața hotelului timp de două ore, pentru a fi evaluate victimele și pentru a elimina orice risc din interior.

„Apoi am văzut carnagiul, dezastrul, am stat chiar lângă el. Am văzut ce s-a întâmplat în acel restaurant. Ar fi trebuit să fim și noi acolo pentru a lua micul dejun, dar am întârziat. Cred că timpul înseamnă totul”, a mai spus Julian.

Sunt cel puțin 290 de morți și peste 500 de răniți după seria de explozii produse în biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka în ziua Paștelui Catolic. Printre cei care și-au pierdut viața se numără cel puțin 35 de străini, dar nu ar fi vorba și despre români, spun autoritățile. Opt explozii s-au produs - inclusiv în trei biserici, duminică dimineaţă, în timpul slujbei de Paşte.

Anchetatorii au anunțat că au fost prinși 13 suspecți în legătură cu atacurile violente comise în mai multe biserici din Sri Lanka.

Surrey man Julian Emmanuel was holidaying in Sri Lanka with his family when a bomb was set off in their hotel.

He tells GMB about their harrowing experience. pic.twitter.com/IFvSjwlnSI