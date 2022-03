Mărturia devastatoare a unui ucrainean care și-a pierdut soția și cei doi copii în bombardamentele Rusiei

Serhiy Perebyinis a povestit pentru New York Times că și-a recunoscut familia după bagaj.

„Am recunoscut bagajul și așa mi-am dat seama”, a spus acesta.

Soția sa și cei doi copii în vârstă de 18 și 9 ani au murit în Irpin, în timp ce încercau să fugă.

În 2014, când Vladimir Putin a anexat Crimeea, familia s-a refugiat în estul Ucrainei pentru a se stabili la Kiev.

„Întreaga lume ar trebui să știe ce se întâmplă aici”, a spus bărbatul.

Acesta plecase din Ucraina înainte de începerea războiului pentru a avea grijă de mama sa bolnavă.

Tetiana Perebyinis and her two children were killed near a bridge in Ukraine, a moment captured by Lynsey Addario, a New York Times photographer. This is their story.https://t.co/hnvrvLQ2pU