Mărturia băiețelului 3 ani care a supraviețuit în pădure. Spune că l-a protejat un urs

Băiețelul de trei ani a fost găsit joi noaptea în pădure, plângând, după două zile de căutări. El le-a spus polițiștilor și familiei că „a avut un prieten un pădure – un urs care a stat cu el tot timpul”, potrivit șerifului Chip Hughes, citat de The Guardian.

North Carolina 3-year-old Casey Hathaway says he hung out with a bear after he vanished from his grandmother's backyard#CaseyHathaway https://t.co/4Y3b4QEMVL pic.twitter.com/WVW9EAc9bc