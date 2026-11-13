În acest context, decizia de a opri definitiv rețeaua tradițională de telefonie fixă, la sfârșitul lunii ianuarie 2027, a stârnit îngrijorări privind posibilitatea oamenilor de a comunica în situații de criză, scrie Metro.

Un astfel de scenariu ar putea fi provocat de un fenomen meteorologic extrem sau de un atac cibernetic deliberat. Consecințele ar afecta numeroase aspecte ale vieții cotidiene: sistemele de încălzire și alimentarea cu apă ar putea fi întrerupte dacă depind de pompe electrice, internetul nu ar mai funcționa, bancomatele s-ar putea defecta, iar magazinele ar fi nevoite să își închidă porțile. În plus, alimentele perisabile s-ar strica, trenurile s-ar opri, iar semafoarele ar rămâne fără energie.

Renunțarea la telefoanele fixe ridică semne de întrebare

Într-un asemenea context, telefoanele fixe tradiționale, conectate prin cabluri de cupru, ar putea reprezenta o modalitate importantă de comunicare. Cu toate acestea, Marea Britanie se pregătește să închidă definitiv aceste linii, într-un proces cunoscut sub numele de „The Big Switch Off”.

Măsura urmează să fie implementată la sfârșitul lunii ianuarie 2027 și presupune renunțarea la rețeaua telefonică utilizată încă din 1876.

Odată cu oprirea acesteia, vor dispărea telefoanele fixe standard și numerele asociate, aparatele de fax, liniile de alarmă și sistemele de acces la ușă. De asemenea, vor fi afectate serviciile de internet furnizate printr-o linie PSTN și aparatele EPOS, folosite ca sisteme de casă de marcat.

Decizia a stârnit reacții pe internet, unde unii utilizatori au atras atenția că telefoanele fixe ar putea continua să funcționeze în timpul unei pene de curent. Alții au avertizat că persoanele ar putea rămâne izolate dacă alimentarea cu energie electrică și rețelele mobile ar fi întrerupte simultan.

Stațiile radio, o alternativă pentru situații de urgență

În cazul în care rețelele mobile nu ar mai funcționa, o posibilă soluție ar fi utilizarea stațiilor radio portabile. Darren Rhodes, fondator și redactor-șef al UK Prepper Hub, a declarat pentru Metro că recomandă achiziționarea unor astfel de dispozitive pentru situații de urgență.

Radiourile alimentate cu baterii sau cu mecanism de învârtire, recomandate de guvern, pot ajuta oamenii să primească informații, însă nu permit comunicarea directă cu alte persoane. În schimb, stațiile radio portabile fără licență pot fi folosite pentru a ține legătura cu vecinii sau cu rudele care locuiesc în apropiere.