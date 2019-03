Manifestul publicat de autorul atacului din Noua Zeelandă. "Ne vedem în Valhalla"

Agerpres

Brendon Tarrant, presupusul autor al atacului asupra a 2 moschei din Christchurch, a postat online un manifest anti-imigranţi şi anti-musulamni.

Documentul are 73 de pagini şi se numeşte "Marea Înlocuire" ("The Great Replacement"). Nu a fost semnat de australianul Brendon Tarrant, cel care s-a filmat în timp ce ataca una dintre moschei, dar toate indiciile conduc spre el.

Este vorba despre un text rasist, în care este acuzat "genocidul împotriva europenilor" reprezentat de migraţie.

"Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne vedem în Valhalla. EUROPA SE RIDICĂ", sunt cuvintele cu care se încheie manifestul.

Documentel a fost postat pe site-ul Scribd, dar între timp a fost şters.

Citește și Atac armat la două moschei din Noua Zeelandă. Sunt 40 de morţi şi zeci de răniţi

New Zealand Mass Shooting: ... by on Scribd

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer