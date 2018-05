”Mama tuturor furtunilor”. Marea Britanie, lovită de fulgere de 15.000 - 20.000 de ori

Cerul a explodat de lumină şi tunete deasupra capitalei şi sudului Angliei. Pompierii din Londra au declarat că au preluat mai mult de 500 de apeluri legate de vreme după izbucnirea unei furtuni "extrem de intense".

James Brewin a imortalizat momentul în care Big Ben şi Westminster (palatul parlamentului) au fost iluminate de un fulger, descriind imaginea astfel: ''Londra ca în lumina zilei la miezul nopţii pentru o fracţiune de secundă''.

Şi alţi amatori sau profesionişti au postat pe reţelele de socializare instantanee cu diverse obiective din Marea Britanie iluminate de fulgere.

Mother of all #thunderstorms now over London. Oh boy! This UTTERLY INSANE. I’ve never seen a storm with such frequent lightning in my life I don’t think. Mostly sheet lightning and not too loud but flashes are spectacular. pic.twitter.com/b3RjiD8Nf2