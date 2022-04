Maia Sandu, despre exploziile din Transnistria: Din informaţiile noastre, pornesc din interiorul regiunii

"Analizele noastre la această oră arată că există tensiuni între diferite forţe din interiorul regiunii, interesate de destabilizarea situaţiei. Acest lucru vulnerabilizează regiunea transnistreană şi creează riscuri pentru Republica Moldova", a declarat Maia Sandu.

"Condamnăm orice provocări şi tentative de a atrage R. Molodova în acţiuni ce pot pune în pericol pacea în ţară", a adăugat ea.

Consiliul suprem de Securitate a constatat faptele de escaladare şi a recomandat intensificarea verificărilor în apropierea zonei de securitate şi creşterea patrulării şi verificărilor pe teritoriul R. Moldova şi la frontieră. creşterea nivelului de alertă în ceea ce priveşte securizarea obiectivelor de infrastructură critică, creşterea nivelului de alertă al insitutţiilor responsabile de siguranţa şi securitatea publică.

"E o situaţie complexă şi tensionată. noi suntem vigilienţi şi vom lua toate măsurile necesare", a dat asigurări preşedintele R. Molodva.

Ea solicitat presei şi formatorilor de opinie, liderilor sociali şi politici să se comporte cu maximă responsabilitate, să distribuie doar informaţii verificate şi să evite utilizarea manipulării emoţionale.

"Aceste tensiuni se întâmplă pe teritoriul necontrolat de facto de autorităţile de la Chişinău", a subliniat Maia Sandu.

Răspunzând unei întrebări, preşedintele Republicii Moldova a declarat: "Din informaţiile pe care le avem la această oră, aceste intenţii de escaladare provin de la forţe din interiorul regiunii transnistrene, care sunt forţe pro-război şi care sunt interesate să destabilizeze situaţia din regiune".

Ministerul de Interne din regiunea separatistă moldoveană Transnistria a anunţat că au avut loc explozii la două turnuri de comunicaţii, marţi dimineaţă, în localitatea Maiak din regiunea Grigoriopol.

Nu au fost raportate victime. La faţa locului a fost trimis un grup de genişti.

Locul unde s-au produs exploziile este cunoscut sub numele de Centrul de radio şi televiziune transnistrean, care a fost construit în anii 1960 şi este unul dintre cele 14 centre de transmisie radio din epoca sovietică, se menţionează în comunicat.

”S-a luat decizia de a introduce un nivel roşu de ameninţare teroristă în ţară. Au fost înregistrate trei atacuri teroriste pe zi: au fost avariate clădirea Ministerului Securităţii de Stat al PMR (Republica Moldovenească Nistreană) din oraşul Tiraspol, unitatea militară de lângă satul Parkany şi turnurile centrului de radio şi televiziune de lângă satul Mayak”, se precizează în comunicatul Consiliului de Securitate al Transnistriei.

????Explosions rocked the village of Mayak in #Transnistria. Two radio antennas that broadcasted Russian radio were destroyed as the result. #Moldava #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LiJ8zoBQGq