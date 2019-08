Mai muți copii au murit în incendiu, la o creșă din SUA. "Sub canapea erau cabluri înădite”

Cinci copii din Pennsylvania au murit după ce creșa în care se aflau a fost înghițită de flăcări în toiul nopții.

Cel mai mic avea doar un an. Marcaţi de cele întâmplate, anchetatorii au spus că tragedia putea fi evitată.

Aceste imagini au fost filmate la scurt timp după ce flăcările au înghiţit clădirea. În momentul în care a izbucnit incendiul, înăuntru se aflau opt persoane. Ca să se salveze, două dintre ele au sărit de la etaj. Alertaţi, vecinii s-au mobilizat.

Vecin: "Am auzit mai multe ţipete de pe terasa mea, aşa că am venit imediat aici. Am încercat să intru în casă, am ajuns până în sufragerie, dar nu am mai putut continua."

Focul era prea puternic, aşa că bărbatul s-a văzut nevoit să se retragă. Imediat au ajuns la fatza locului şi pompierii.

Pompier: "În momentul de faţă avem cinci copii cu vârste foarte fragede care au fost duşi la spital."

Din păcate, medicii nu i-au mai putut tzine în viatză. Cel mai mare dintre ei avea şapte ani. Angajata care îi îngrijea a fost rănită şi este acum internată. Potrivit primelor investigaţii, un scurtcircuit ar fi dus la dezastru.

Guy Santone, anchetator: "Sub canapea am găsit mai multe cabluri înădite în care erau băgate tot felul de aparate, ceea ce ar indica această ipoteză."

Pe de altă parte, dacă ar fi existat mai multe detectoare de fum în imobil, poate că nu s-ar fi ajuns la o asemenea tragedie, spun anchetatorii.

Guy Santone, anchetator: "Anchetatorii noştri nu au găsit decât un detector de fum instalat în pod, dar care nu a ajutat deloc. Această tragedie putea fi evitată dacă în locuinţă erau mai multe detectoare de fum."

Printre victime se numără şi cei trei copii ai unui pompier voluntar. Colegii lui vor să îl ajute şi au început o acţiune caritabilă în urma căreia speră să strângă bani pentru înmormântare.

