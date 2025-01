Autorul masacrului din New Orleans, tatăl a două fete, anunțase că intenționa să-și ucidă familia. Cum îl descrie fratele său

Abdur Jabbar, 24 de ani, din Beaumont, Texas, a declarat, pentru The New York Times, că fratele său, Shasmud-Din Jabbar, cel care a ucis cel puțin 15 persoane în New Orleans, s-a convertit la islam la o vârstă fragedă.