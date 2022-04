Mai multe oraşe din China impun restricţii din cauza numărului record de îmbolnăviri cu Covid-19

Zona Economică a Aeroportului Zhengzhou, o regiune industrială din centrul Chinei unde funcţionează şi o filială a Foxconn, un furnizor principal al Apple Inc., a anunţat vineri un lockdown de 14 zile care "va fi modificat în funcţie de situaţie epidemică". Doar personalul care dispune de permise şi coduri medicale valide, precum şi de dovada unor teste COVID-19 negative va putea părăsi această zonă în perioada de lockdown, cu excepţia "vehiculelor speciale" care vor putea circula normal din motive legate de activitatea economică.

În Nord-Vestul Chinei, autorităţile oraşului Xian au lansat vineri un apel la populaţie să evite ieşirile din casă care nu sunt necesare şi au încurajat companiile să adopte regimul de telemuncă, după înregistrarea a zeci de infecţii COVID-19 în această lună. Locuitorii din Xian sunt îngrijoraţi în legătură cu o eventuală penurie de alimente, dar un reprezentant al autorităţilor a explicat sâmbătă că acest anunţ nu înseamnă intrarea în lockdown şi că la nivel local nu va fi impusă această măsură.

Autorităţile din oraşul Suzhou, din apropiere de Shanghai, au anunţat sâmbătă că toţi angajaţii care pot munci de acasă trebuie să facă acest lucru, iar complexele rezidenţiale şi campusurile companiilor trebuie să evite să permită accesul nenecesar al oamenilor şi vehiculelor. În acest oraş au fost raportate peste 500 de noi infecţii.

Metropola Shanghai, aflată în epicentrul noului focar de COVID-19 din China, a raportat sâmbătă un număr record de 3.590 de cazuri simptomatice şi 19.923 de cazuri asimptomatice.

În total China a raportat 24.791 de noi cazuri de infectare, dintre care 3.896 simptomatice, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Comisia Naţională pentru Sănătate.

NEW - Police use increasingly brutal force to enforce the Communist Party quarantine orders in #Shanghai.pic.twitter.com/Z3EEbOF6rw