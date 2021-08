Mai multe capete și membre umane, descoperite în frigiderul unui fost fotbalist din Ghana

Fostul fotbalist, devenit comentator sportiv, a fost prins, după ce tatăl băiatului a intrat pe proprietatea sa și a descoperit trupului fiului său, dar fără cap.

Apoi, poliția a găsit în frigiderul lui Richard Gyamfi, de 28 de ani, capete umane și membre, notează Daily Star.

Thomas Agyei l-a confruntat pe Gyamfi, spunându-i că știe că l-a adus pe fiul său de 13 ani, Louis Agyemang Junior, în casa lui, după ce l-a luat dintr-un parc din apropiere. Fostul fotbalist a negat acuzația. Apoi, tatăl copilului, însoțit de mai mulți vecini, au mers la casa lui Gyamfi și au intrat cu forța.

La o prima vedere, aceștia nu au găsit nimic ieșit din comun, dar apoi au descoperit o ușă încuiată. Când i-au cerut lui Gyamfi să deschidă ușa, el a refuzat, susținând că a pierdut cheia.

Aceștia au spart ușa și au descoperit, pe podea, trupul copilului, însă, fără cap. Poliția a fost chemată imediat la fața locului și apoi au descoperit ceea ce era în frigider.

Police Discovers 3 Human Heads In The Fridge Of Footballer And Sports Commentator (Fire Man)

The Ghana Police Service have arrested a popular footballer and sports commentator in the Sunyani Municipality called Richard Gyamfi Popularly known as " Fire Man" for alleged murder. pic.twitter.com/sw5UZc8sHl