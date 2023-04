Macron: ”A fi aliatul SUA nu înseamnă a fi vasal”. Președintele Franței spune că ”își asumă în întregime spusele” VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron apreciază, miercuri, că a fi ”aliatul” Statelor Unite nu înseamnă ”vasal”, îşi asumă în întregime declaraţii controversate despre Taiwan şi subliniază că ”Franţa este în favoarea statu-quoului în Taiwan”, ”susţine politica unei singure Chine şi căutarea unei soluţii paşnice a situaţiei”, relatează AFP, potrivit News.

”A fi aliat nu înseamnă a fi vasal (...), nu înseamnă că nu mai ai dreptul să gândeşti singur”, a declarat Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă la Amsterdam.

???????????? Macron starts his speech by sharing his vision for Europe:

"We need to have a more integrated European market (...) We need to maintain our competitiveness, revive our ability to innovate, and train the best talents but implement this strategic autonomy" ⤵️ pic.twitter.com/iHWyI7OKGi