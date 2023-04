”M-am trezit fără mâini și fără picioare”. Povestea tinerei care a fost la un concert de unde a contractat o bacterie mortală

Medicii au fost nevoiți să ăi amputeze toate cele patru membre după ce a contractat bacteria Legionella, care i-a deteminat tip grav de pneumonie, de la o mașină care făcae ceață la concert.

Ea a spus că a început să se simtă rău la trei zile după concert, dar având o temperatură corporală ridicată, a decis să aștepte și să vadă dacă a scade.

A doua zi Evelyn s-a simțit și mai rău și a fost transportată de urgență la spital.

Ea a fost diagnosticată cu sepsis și pneumonie și a spus că a intrat în comă timp de 16 zile, iar ogranele au început să îi cedeze.

Descriind călătoria ei către spital, Evelyn a spus: „În primele două ore de la transportarea [la alt spital], am delirat complet. Habar nu aveam ce se întâmplă. Mama mi-a spus că i-am spus că sunt pe cale să mor. Am fost în comă 16 zile. Am avut vise foarte caudate când eram în comă. Am visat că sunt pe plajă cu Kardashians și mănânc o grămadă de fructe."

Ea a spus că i s-au administrat medicamente pentru stabilizarea tensiunii arteriale, care i-au oprit alimentarea cu sânge a mâinilor și picioarelor până când i s-au amputate 12 zile mai târziu.

Evelyn a explicat: „M-au pus pe vasopresoare pentru a-mi stabiliza tensiunea arterială, dar ele atrag toată circulația către organe și elimină fluxul sanguin și circulația la extremități.

Odată ce m-am trezit, am simțit că ceva nu este în regulă cu membrele mele, pentru că erau complet negre și reci, dar creierul meu era încă foarte amețit, chiar nu puteam procesa multe. În cele din urmă mi-am dat seama că am rămas fără mâni și fără picioare”.

Sursa: mirror.co.uk
Dată publicare: 21-04-2023