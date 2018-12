Lumină albastră stranie pe cerul New Yorkului. ”Au venit extratereştrii”. VIDEO

Un adevărat spectacol de lumini albastre - provocat de explozia unui transformator la New York - a provocat cele mai nebune speculaţii pe Twitter în rândul turiştilor şi locuitorilor, cărora nu le venea să creadă ce vedeau.

Incidentul a avut loc într-o centrală electrică aparţinând companiei de electricitate ConEdison, în cartierul Astoria, situat în Queens, lângă Manhattan, joi, imediat după ora locală 21.00 (4.00, ora României), relatează NY Times, conform News.ro.

O serie de lumini albastre au iluminat cerul capitalei financiare americane, declanşând foarte repede un val de mesaje pe Twitter care anunţau venirea extratereştrilor sau a unor supereroi.

Blue skies in New York, what’s going on? ???? pic.twitter.com/yBPKeYeh44 — Andres Rios (@_andresrios11) December 28, 2018

”Au venit extratereştrii, ştiu că e adevărat, pentru că s-au oprit la Astoria imediat ce-au aterizat”, a scris cu umor pe Twitter Joe Budden, un muzician.

What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors... tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo — Juju Chang (@JujuChangABC) December 28, 2018

”Cerul New Yorkului seamănă exact cu momentul în care Thanos a coborât pe Terra”, a scris altul, Jeff Lowe, referindu-se la filmul Infinity War din saga Avengers.

”Oare alte persoane văd formele spectrale bizare care caută să-ţi aspire sufletul?”, a scris pe Twitter Eric Klinenberg, un socialog la New York University.

The skies over New York City turned bright blue Thursday night after a transformer explosion in Queens. "The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens," NYPD posted on Twitter. https://t.co/pOzlfjuFS1 pic.twitter.com/CWCSJEo6Li — ABC News (@ABC) December 28, 2018

TRAFIC AERIAN ÎNTRERUPT

Până la urmă newyorkezii au trebuit să accepte o realitate prozaică.

”Nu sunt extratereştri”, a reacţionat Eric Phillips, un purtător de cuvânt al Primăriei New Yorkului, tot pe Twitter, ci doar ”un transformator care a explodat la centrala ConEd în Queens”.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

Traficul pe Aeroportul La Guardia, situat în apropiere şi folosit în principal în zoruri interne americane, a fost întrerupt o scurtă perioadă de timp, la fel ca traficul pe linia 7 de metrou, care traversează acest cartier.

Însă imediat după ora locală 22.15 (5.15, ora României), poliţia a confirmat că nu s-a înregistrat ”niciun rănit” şi că situaţia era ”sub control”, chiar dacă poliţistul care asigura permanenţa la telefon considera şi el că ”a fost o nebunie”.

”A avut loc un scurt incendiu electric în sybstaţia noastră din Astoria în această (joi) seara, care a cauzat o cădere a tensiunii în sector”, a rezumat, cu puţin înainte de ora locală 23.00 (6.00, ora României) compania Con Edison.

”Toate liniile electrice din sector funcţionează, iar sistemul este stabil”, a adăugat compania.

