Lovitură pentru Macron. Extrema dreaptă, câștigătoare în Franța

L-a devansat astfel cu 0,9 puncte procentuale partidul susţinut de preşedintele Emmanuel Macron (23,31% faţă de 22,41%), relevă rezultatele definitive comunicate luni dimineaţă de Ministerul de Interne francez, citat de AFP, transmite Agerpres.

Cele două partide - RN şi La Republique En Marche (LREM) - vor obţine, astfel, acelaşi număr (23) de mandate europarlamentare după ce Regatul Unit va fi părăsit Uniunea Europeană.

French far-right leader Marine Le Pen has declared that her National Rally beat President Emmanuel Macron's party in #EuropeanElections2019. Macron has vowed to combat nationalists at the European Parliament. pic.twitter.com/jr1ZFhmQHw