LIVE UPDATE Criza din Ucraina. Casa Albă confirmă un summit Biden - Putin

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite orice deplasare în Ucraina. Iar cei care sunt deja acolo, sunt sfătuiţi să plece cât mai curând. Este vorba despre câteva sute de conaţionali.

Toate acestea în contextul în care o parte din presa de peste Ocean spune că deține informații cum că trupele ruse ar fi primit undă verde să invadeze Ucraina.

Franța transmite, însă, că preşedinţii Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au convenit să facă tot posibilul pentru a se ajunge rapid la un armistiţiu în estul Ucrainei, după ce au vorbit ieri de două ori la telefon.

Mai mult, potrivit unui anunţ făcut sâmbătă noapte de Palatul Elysee, preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Joe Biden au acceptat să se întâlnească în cadrul unui summit.

Informația a fost confirmată și de Casa Albă. Pregătirile pentru reuniunea la nivel înalt ar urma să înceapă chiar în această săptămână.

Citește cele mai noi informații despre criza din Ucraina:

UPDATE 7:30 Premierul Boris Johnson a declarat că promisiunile făcute de preşedintele Putin omologului francez sunt un semnal pozitiv

În urma discuțiilor dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron despre necesitatea intensificării căutării de soluţii diplomatice la escaladarea crizei din estul Ucrainei, premierul britanic Boris Johnson a declarat că angajamentele preşedintelui rus faţă de preşedintele francez sunt un semnal binevenit, care indică faptul că liderul de la Kremlin ar putea fi încă dispus să se angajeze într-o soluţie diplomatică a crizei din Ucraina.

UPDATE 7:25 Ambasadorul Rusiei la Washington neagă intenţia Moscovei de a invada Ucraina

Ambasadorul Rusiei la Washington a respins temerile cu privire la o invazie iminentă a Ucrainei de către soldaţii ruşi, declarând duminică la emisiunea de ştiri Face the Nation a postului de radio CBS că „nu există nicio invazie şi nu există astfel de planuri”.

Rusia intenţionează să continue eforturile diplomatice pentru a rezolva toate problemele restante, a mai spus ambasadorul rus Anatoli Antonov, repetând cererile Moscovei ca NATO să ofere garanţii de securitate obligatorii din punct de vedere juridic. NATO nu este un "ONG iubitor de pace", a afirmat Antonov pentru postul de radio american.

Franța transmite, însă, că preşedinţii Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au convenit să facă tot posibilul pentru a se ajunge rapid la un armistiţiu în estul Ucrainei, după ce au vorbit duminică de două ori la telefon.

Mai mult, potrivit unui anunţ făcut duminică noapte de Palatul Elysee, preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Joe Biden au acceptat să se întâlnească în cadrul unui summit.

„Preşedintele Republicii a discutat cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Joe BIDEN, precum şi cu preşedintele Federaţiei Ruse, domnul Vladimir PUTIN. El a propus ca un summit să poată avea loc între preşedintele BIDEN şi preşedintele PUTIN, iar apoi cu toate părţile interesate, despre securitatea şi stabilitatea strategică în Europa. Preşedinţii BIDEN şi PUTIN au acceptat fiecare principiul unui astfel de summit. Conţinutul său va fi pregătit de secretarul de stat BLINKEN şi ministrul LAVROV în cadrul întâlnirii lor de joi, 24 februarie. Acesta nu va putea să fie organizat decât dacă Rusia nu invadează Ucraina. Preşedintele Republicii se va strădui să pregătească împreună cu toate părţile interesate conţinutul acestor discuţii”, se arată în comunicat.

Informația a fost confirmată și de Casa Albă. Pregătirile pentru reuniunea la nivel înalt ar urma să înceapă chiar în această săptămână.

„Statele Unite s-au angajat să continue diplomaţia până în momentul în care începe o invazie. Preşedintele Biden a fost de acord în principiu cu o întâlnire cu preşedintele Putin (...) dacă nu are loc o invazie. Suntem, de asemenea, pregătiţi să impunem consecinţe rapide şi severe dacă, în schimb, Rusia alege războiul. În prezent, Rusia pare să îşi continue pregătirile pentru un atac la scară largă asupra Ucrainei foarte curând”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.

„Ei bine, cu siguranță se pare că tot ceea ce am spus ar putea avea loc înainte ca invazia reală să se întâmple. Vedem operaţiuni sub steag fals, care au loc în estul Ucrainei. Sunt măsluite provocări și justificări pentru ca Rusia să invadeze. Tocmai am auzit în această dimineață că aceste exerciții, și citez, pe care Rusia le face în Belarus, cu 30.000 de forțe ruse, exerciții care trebuiau să se încheie, vor continua de fapt din cauza presupuselor tensiuni din estul Ucrainei. Aceasta, desigur, este produsă de Rusia și oamenii săi de acolo. Așa că totul pare să urmeze scenariul pe care l-am prezentat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și despre care președintele Biden a vorbit zilele trecute”, a declarat Antony Blinken, secretar de stat SUA.

Postul american de televiziune CBS a transmis, citând surse din rândul serviciilor de informații ale Statelor Unite, că militari ruşi au primit deja ordinele de atac în vederea invadării Ucrainei. Și CNN spune că are informații cum că Rusia are în prezent aproape 75% din totalul forţelor armate pregătite de atac. Totul a fost catalogat ca fiind "fake news" de către ambasadorul Rusiei la Washington.

„Nu există nicio invazie și nu există astfel de planuri. Acest lucru a fost transmis prin documentele pe care Rusia le-a transmis prietenilor noștri americani și Departamentului de Stat. Rusia a declarat public că este gata să continue eforturile diplomatice pentru a rezolva toate problemele”, a tr4ansmis ambasadorul Rusiei la Washington.

După o convorbire telefonică ce a durat oră și 45 de minute, între președintele francez și cel rus, surse de la Palatul Elysee spun că Putin i-a reiterat omologului său francez Emmanuel Macron "intenţia de a-şi retrage trupele" din Belarus "la finalul exerciţiilor în desfăşurare". Doar că mesajul venit dinspre Belarus este cu totul altul. Oficialii de la Minsk spun că trupele ruse prezente pe teritoriul pentru exerciţiile militare ce trebuiau să se încheie duminică, vor rămâne pentru alte manevre similare.

„Cred el (n.r. - Vladimir Putin) a prăgătit lucrurile așa cum este nevoie pentru a conduce o invazie de succes”, a spus un secretar al Apărării SUA.

După anunţul de menţinere al trupelor ruseşti în Belarus, ţările vecine Letonia şi Lituania fac apel la aliaţii occidentali să impună imediat sancţiuni împotriva Rusiei şi să consolideze flancul estic al NATO.

„Partea tristă este că asta s-ar putea să nu-l afecteze pe domnul Putin în măsura în care îl va afecta pe rusul obișnuit. Deciziile pe care le ia (n.r. - Putin) acum vor aduce multă durere și suferință camarazilor săi din Rusia”, a mai spus secretarul.

Pe de altă parte, Kremlinul a transmis după discuția dintre Putin și Macron că "provocările" ucrainene sunt cauza agravării ciocnirilor cu separatiştii în estul Ucrainei și a cerut încă o dată ca NATO şi SUA "să ia în serios" cerinţele Rusiei.

„Nu vom stabili un termen, dar aliații NATO au spus foarte clar clar că Ucraina și cei 30 de aliați ai NATO vor decide aderarea, nu Rusia”, a spus Jens Stoltenberg, secretar general al NATO.

Între timp, stuaţia în zonelor controlate de rebelii separatiști din estul Ucrainei rămâne extrem de tensionată.

„A fost un val de bombardamente şi încălcări ale armistiţiului în regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit observatorilor independenţi din OSCE”, spune un reporter CNN.

Evacuările continuă. În total, din republicile auto-proclamate Donețk și Luhansk ar fi plecat aproximativ 32.000 de oameni, iar alţi 10 mii urmau să facă asta. Însă, ministrul ucrainean al Apărării a declarat duminică că unele dintre persoanele evacuate în Rusia de separatiștii din Donbas se întorc singure acasă, pentru că odată ajunse în Rusia nu li s-a oferit nici mâncare și nici cazare, aşa cum li s-a promis.

Dupa ce au decretat mobilizare generală, liderii separatiștii pretind că au arestat un agent ucrainean, care ar fi încercat să-l asasineze pe liderul miliţiei populare din autoproclamata republică Doneţk. Şi invocă planuri pentru o presupusă agresiune a armatei ucrainene şi acţiuni de purificare etnică.

Retorica liderilor separatişti și teama de o operațiune aşanumită sub "steag fals", adică fabricarea unei crize care să fie folosită de Rusia ca pretext pentru o invazie, ridică tensiunile la cote maxime.