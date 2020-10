Liderii internaționali îi transmit lui Donald Trump mesaje de însănătoșire. Ce i-a spus Vladimir Putin

Numeroşi lideri internaţionali i-au transmis vineri mesaje de însănătoşire grabnică preşedintelui american Donald Trump, după ce acesta a anunţat că a fost infectat cu noul coronavirus.

Anunţul, venit cu o lună înaintea alegerilor prezidenţiale, a stârnit agitaţie în media şi pe pieţele financiare internaţionale, au consemnat agenţiile internaţionale de presă.

Mesajul transmis de Mike Pence

"Karen şi cu mine transmitem dragostea şi rugăciunile noastre dragilor noştri prieteni, preşedintele şi (Prima Doamnă) Melania Trump", a scris pe Twitter vicepreşedintele Mike Pence.

"Ne alăturăm milioanelor de americani care se roagă pentru însănătoşirea lor completă şi grabnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze, preşedinte Trump & minunata noastră Primă Doamnă Melania", a adăugat Pence, potrivit Reuters.

Mesajul lui Boris Johnson, primul lider mondial spitalizat în urma infectării cu Covid-19

"Cele mai bune urări preşedintelui Trump şi Primei Doamne", a scris pe Twitter premierul britanic Boris Johnson, primul lider mondial care a fost spitalizat după ce a contractat COVID-19, mai devreme în acest an.

"Sper ca amândoi să se facă repede bine", a menţionat Johnson în mesajul său.

Vladimir Putin, mesaj despre „vitalitate și bună dispoziție”

"Bineînţeles, îi urăm preşedintelui Trump însănătoşire grabnică", a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, care a menţionat că preşedintele Vladimir Putin intenţionează să se vaccineze împotriva COVID-19, iar preşedinţia va anunţa acest lucru când va avea loc.

Totodată, agenţia de presă rusă Interfax, citată de Reuters, a relatat că preşedintele Vladimir Putin i-a trimis vineri omologului său american o telegramă în care îi ura însănătoşire grabnică.

''Sunt convins că vitalitatea, buna dispoziţie şi optimismul dumneavoastră inerent vă vor ajuta să faceţi faţă acestui virus periculos'', a scris Putin.

Charles Michel: „Covid-19 e o luptă pe care continuăm să o purtăm cu toții”

"Le urez @realDonaldTrump (preşedintele Trump, pe Twitter) şi @FLOTUS (contul oficial al Primei Doamne) însănătoşire grabnică. COVID-19 este o luptă pe care continuăm să o purtăm cu toţii, în fiecare zi, indiferent unde trăim", a transmis preşedintele Consiliului european Charles Michel.

Mesajul directorului general al OMS

"Cele mai bune urări de recuperare completă şi promptă preşedintelui Trump şi Primei Doamne", a scris pe reţeaua socială directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cărui organizaţie a fost acuzată de liderul de la Casa Albă de incompetenţă în gestionarea pandemiei.

Mesaje din Israel și India

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi soţia sa Sara s-au alăturat corului de urări.

"La fel ca milioane de israelieni, Sara şi cu mine ne gândim la preşedintele Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump şi le urăm prietenilor noştri recuperare completă şi rapidă", a transmis Netanyahu pe Twitter.

Israelul şi SUA se bucură de relaţii bune de la instalarea lui Trump la preşedinţie.

Premierul indian Narendra Modi le-a urat la rândul său pe Twitter "însănătoşire grabnică şi sănătate prietenului Donald Trump şi (Primei Doamne) Melania".